Ideen zur Mitgliedergewinnung

Wichtig sei es, dass insbesondere auch Menschen mit Handwerksberufen sich bei der Feuerwehr engagierten. So habe der Verband eine Kooperation mit der Kaminkehrer-Innung. Man wolle damit zeigen: Kaminkehrerinnen und Kaminkehrer seien willkommen in der Feuerwehr. Umgekehrt werden Mitglieder der Jugendfeuerwehr, die vielleicht in der Berufsfindungsphase steckten, auf diesen Beruf aufmerksam gemacht.