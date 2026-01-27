„Wir machen unseren eigenen Brauch“, sagt eine junge Frau und legt ein Holzscheit in die Feuerschale. Vor dem Feuerwehrdepot in Rabenäußig herrscht Partystimmung. Rund um das Gerätehaus im Frankenblick-Ortsteil sind Hütten aufgebaut, für die Kinder wird Stockbrot vorbereitet, und die Stimmung ist gelassen. Was eigentlich gefeiert wird? Stärkeantrinken wird gesagt, und Weihnachtsbäume können auch verbrannt werden. Irgendwas zwischen Beginn des neuen Jahres und Knutfest ist im Gang. Aber natürlich gibt es einen handfesten Grund zum Feiern, denn der Rabenäußiger Feuerwehrverein hat Fördermittel bekommen. Aus den Mitteln der Ehrenamtsförderung in der Thüringer Staatskanzlei konnten vier Notebooks angeschafft werden, um die Vereinsarbeit zu verbessern. „Es war etwas kompliziert“, gesteht Sarah Donat. Die stellvertretende Vereinsvorsitzende räumt ein, dass der fehlende Gemeinnützigkeitsstatus ein Problem war. Das sei an sich kein Problem, aber aus dem Landkreis müsse bestätigt werden, dass der Verein entsprechende Ziele verfolgt, erläutert Guntram Wothly. Der Ehrenamtsbeauftragte der Thüringer Landesregierung betont, dass man mit dem Ehrenamtsgesetz die Schwellen bewusst niedrig gehalten habe, um breiten Kreisen den Zugang zur Förderung zu ermöglichen.