Ehrenamt: Ehrenamt im Fußball in Bad Salzungen gewürdigt

In das „Panoramahotel Am Frankenstein“ lud der Fußball-Kreisfachausschuss Westthüringen verdienstvolle Mitstreiter zur Ehrenamtswürdigung des Deutschen Fußball Bundes ein. Jährlich werden besonders engagierte Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler in den Club der 100 aufgenommen. Zudem werden in den Fußballkreisen die Kreissieger ausgezeichnet und langjährige verdienstvolle Funktionäre erhalten eine DFB-Uhr. Auch der Thüringer Fußballverband nutzte den Abend, um Auszeichnungen vorzunehmen. Im Auftrag des DFB übergaben die Mitglieder des Vorstandes des Thüringer Fußballverbandes, Ortwin Schmeling und Thomas Philipsen, die Auszeichnungen und fanden in dem würdigen Rahmen ehrende Worte für die engagierten Frauen und Männer der hiesigen Fußballvereine.