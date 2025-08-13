Gleich drei Einsätze hatten am Dienstag die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zu bewältigen, davon zwei mit Straßensperrungen. Gegen Abend kam es auf der Landstraße L1152 zwischen dem Föritztaler Ortsteil Jagdshof und Schauberg im Nachbarlandkreis Kronach zu einem Verkehrsunfall. Wie der Facebookseite der Lauschaer Feuerwehr zu entnehmen ist, war ein Motorradfahrer in einer Kurve gestürzt und hatte sich dadurch schwere Verletzungen zugezogen. Er wurde durch den verständigten Rettungsdienst behandelt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.