„Ees, zwei drei, für ölla Sport frei“, bringen die Sängerinnen und Sänger des „Xangsvereins“, das X ist Absicht, ihre musikalische Offerte in der Meng-Hämm-Arena vor. Den musikalischen Blumenstrauß nehmen die Mitglieder des TSV 1864 gerne entgegen, hatten sie heuer doch zur turnusmäßigen Mitgliederversammlung gleich Jubiläen im Doppelpack zu begehen. 160 Jahre wird der Verein alt und vor 50 Jahren wurde die Judo-Abteilung gegründet. Da gab es einiges zu erörtern in der Halle im Frankenblick-Ortsteil Mengersgereuth-Hämmern, die viele Mitglieder eher als Spielfeld denn als Feierhalle kennen. „In Mengersgereuth wird weniger gefeiert, sondern mehr ,gesportet’“, stellte Bürgermeisterin Ute Müller-Gothe launig fest, als sich am Rande der Reden die jüngere Vereinsgenaration schon mal an Badminton-Netz oder Judo-Matte bewegten. Vereinschef Hartmut Franz sieht die Stärke des Vereins in seiner breiten Aufstellung, womit das Stichwort Breitensport gesetzt ist, mithin das Thema des Vereins – unter verschiedenen Namen – in den vergangenen 160 Jahren.