Sie kümmern sich um andere, halten Vereine am Leben, organisieren Veranstaltungen, fördern Kultur und Sport oder stehen Menschen in schwierigen Lebenssituationen zur Seite: Viele Ehrenamtliche leisten einen wichtigen Beitrag für das Zusammenleben in Schmalkalden – ohne dafür große Anerkennung zu erwarten. Mit der „Schmalkalder Rose“ möchte die Stadt diesen Einsatz würdigen. Noch bis zum 1. November 2026 können Bürgerinnen und Bürger engagierte Menschen für den diesjährigen Ehrenamtspreis vorschlagen.