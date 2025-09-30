Zwar ziemlich am Ende der Festmeile, aber das Deutsche Spielzeugmuseum und dessen Umfeld ist ein wichtiger Festposten des – gefühlt – größten Volksfestes in der Spielzeugstadt. Hier sind es fast überwiegend Ehrenamtliche, die mit ihren kleinen Kunstwerken zum näheren Hinschauen anregen oder – noch besser – die Gäste zum eigenen kreativen Tätigsein anregten. Neben Zauberer Roland Wozniak aus Steinach und Holzschnitzer Gustav Luthardt aus Mengersgereuth-Hämmern hatten sich auf der Straßenzeile vor dem Museumsgebäude eine große Zahl an Kunsthandwerkern niedergelassen. Dazwischen das Team des Museums und des Museumsvereins mit Gelegenheiten zum Basteln sowie zum Kaffeetrinken, denn fürs leibliche Wohl hatten sie auch gesorgt.