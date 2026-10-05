Kultur lebt von Menschen, die Verantwortung übernehmen. Von Menschen, die Zeit, Ideen und Erfahrung einbringen, damit andere gemeinsam musizieren, Theater spielen, Kunst erleben, Geschichte lebendig halten und miteinander ins Gespräch kommen können. Die Kulturnadel des Freistaats Thüringen rückt dieses oft im Stillen geleistete Engagement ins Licht und gibt ihm die öffentliche Anerkennung, die es verdient.