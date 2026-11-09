Ehrenamtlich Engagierten in der Hohen Rhön, in den Ortsteilen der Stadt Kaltennordheim einmal einen Dank aussprechen, ihre Arbeit würdigen, sie in den Vordergrund stellen – all dies war jetzt Anlass genug, dafür eine eigene Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Am Samstagabend war es soweit: In der Mehrzweckhalle in Kaltenwestheim fand die 1. Ehrenamtsgala, organisiert gemeinsam von Stadt, Biosphärenreservat Rhön und dem Landschaftspflegeverband „Thüringer Rhön“ und größtenteils aus Fördergeldern finanziert, statt.