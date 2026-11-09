Ehrenamtlich Engagierten in der Hohen Rhön, in den Ortsteilen der Stadt Kaltennordheim einmal einen Dank aussprechen, ihre Arbeit würdigen, sie in den Vordergrund stellen – all dies war jetzt Anlass genug, dafür eine eigene Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Am Samstagabend war es soweit: In der Mehrzweckhalle in Kaltenwestheim fand die 1. Ehrenamtsgala, organisiert gemeinsam von Stadt, Biosphärenreservat Rhön und dem Landschaftspflegeverband „Thüringer Rhön“ und größtenteils aus Fördergeldern finanziert, statt.
Ehre, wem Ehre gebührt Große Bühne für das Ehrenamt
Andreas Döll 09.11.2026 - 12:00 Uhr