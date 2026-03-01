„Ehrenamt schafft Orte der Begegnung, Vertrauen zwischen Generationen und Räume, in denen Verantwortung gelernt und gelebt wird“, sagte Suhls Oberbürgermeister André Knapp (links) am vergangenen Freitagabend zur Ehrung verdienter Bürger im Oberrathaussaal. Ob Detlef Gerber – eine tragende Säule für die Gemeinschaft in Albrechts, Bernd Hofmann – sehr aktives Mitglied im Sportverein Dietzhausen, Andrea Döring – die gute Seele des Suhler Knabenchores seit 20 Jahren, Petra Reinhardt – seit 1990 bei der Verkehrswacht Suhl tätig und seit 1994 deren Geschäftsführerin, Dieter und Monika von Nordheim – die seit Jahrzehnten mit ihrer Arbeit maßgeblich zum Erhalt und Betrieb der Bergbaude „Lange Bahn“ beitragen, Ingrid Mitschke – die vor zehn Jahren den Verein und das Modellprojekt „Alt aber trotzdem – Senioren helfen Senioren“ initiierte (von links) oder Gunter Dreßler (nicht im Bild) – der seit zehn Jahren Vorsitzender des Fördervereins der Stadtbücherei Suhl ist und sich auch über den Rotary-Club Suhl für die Einrichtung einsetzt – sie alle haben sich durch ihr langjähriges Engagement für die Stadt Suhl verdient gemacht. Sie begleiten, organisieren, inspirieren, ermuntern, packen an, schaffen Vertrauen und machen vieles möglich, was ohne ihren Einsatz der Gemeinschaft deutlich fehlen würde. Für dieses ehrenvolle Wirken dankte André Knapp während der würdigen Feierstunde, die der Suhler Knabenchor erneut musikalisch begleitete. „Sie alle übernehmen Verantwortung, ohne nach Applaus zu fragen. Sie investieren Zeit, Erfahrung und Energie in etwas, das größer ist als sie selbst, in das wertvolle Miteinander unserer Stadt.