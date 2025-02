Ehre für Lehrerinnen: Augen auf für neues Kunstprojekt

Alle Beiträge in Form von Texten, Fotografien, Zeichnungen, Bildern, Skulpturen oder Objekten können bis zum 31. März per E-Mail an info@kkv-zm.de oder per Post an den Kunst- und Kulturverein Zella-Mehlis, Louis-Anschütz-Straße 28 gesendet oder in der Tourist-Information, Louis-Anschütz-Straße 12, in Zella-Mehlis abgegeben werden.