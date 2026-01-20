200 Sterne sollen es sein. Als Aufkleber werden sie bald das Pflaster von Meiningens Flaniermeile, der Georgstraße, schmücken. Es werden Sterne für Männer und Frauen aus Meiningen und seinen Ortsteilen sein, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich hervorgetan haben – ob im Verein, in einer Gemeinschaft, einer Initiative oder auf andere Weise. Jeder Name wird neben dem pinkfarbenen Stern auf dem Aufkleber zu lesen sein. Dank des QR-Codes auf dem gezackten Emblem lässt sich dann mit Handy oder Tablet Näheres über den gewürdigten Ehrenamtler in Erfahrung bringen.