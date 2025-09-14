Es gibt diese Momente, in denen die Gegenwart innehält und sich von der Geschichte berühren lässt. Ein solcher war am Samstag in der St.-Jakobus-Kirche in Schönbrunn zu spüren. Bis auf den letzten Platz gefüllt war das altehrwürdige Gotteshaus, als Landrat Sven Gregor den diesjährigen „Tag des offenen Denkmals“ für den Landkreis Hildburghausen eröffnete. Zwischen kühlen Mauern und warmem Kerzenlicht vereinte sich ein Publikum, das erleben wollte, dass Denkmalschutz mehr ist als Vorschrift.