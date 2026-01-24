Mehr Glück ohne Schnapszahl?

Wer keinen Termin an einem Schnapsdatum mehr bekommen hat, muss darüber vielleicht gar nicht so enttäuscht sein. Wissenschaftler der Universität Melbourne haben 2016 die Ehe- und Scheidungsregister in den Niederlanden über einen Zeitraum von 14 Jahren vergleichen. Sie fanden heraus, dass Ehen, die an einem speziellen Tag geschlossen wurden, ein deutlich höheres Scheidungsrisiko hatten.