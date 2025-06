Der größte Teil der Sammlung des Ende 2022 geschlossenen Puppenmuseums werde weiterhin in der Kulturfabrik Cortendorf am Coburger Stadtrand eingelagert, sagte Yassin. Die städtische Kulturabteilung suche nach Möglichkeiten, die insgesamt etwa 4.000 Exponate - oder zumindest einen Teil davon - wieder öffentlich zu zeigen. "Aber das gestaltet sich schwierig, weil Puppen nicht mehr so im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen wie noch in den 1990er Jahren."