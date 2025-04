In die nun seit gut einem Jahr dauernde Geschichte um den Abriss des ehemaligen Golfhotels in Oberhof kommt Bewegung. Wie ein Sprecher des Landratsamts Schmalkalden-Meiningen auf Nachfrage mitteilte, liegt das von den Denkmalschutzbehörden geforderte Gutachten zu den Schäden an dem Gebäude inzwischen vor.