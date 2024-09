Ende September sollte die Entscheidung fallen, ob das denkmalgeschützte, aber baufällige Golfhotel in Oberhof abgerissen wird oder nicht. Doch bis jetzt steht noch nichts fest. Wie eine Sprecherin der Awo Sano Thüringen gGmbH, der Eigentümerin des Gebäudes, auf Anfrage der Redaktion mitteilt, gebe es bedauerlicherweise bislang keine neuen Informationen in der Angelegenheit. Derzeit befinde sich die Awo Sano in laufenden Gesprächen mit der zuständigen Denkmalschutzbehörde. „Nach Einschätzung der Geschäftsführung wird es noch mehrere Wochen in Anspruch nehmen, bis eine endgültige Entscheidung bezüglich des Abrisses getroffen werden kann“, heißt es in der Mitteilung weiter.