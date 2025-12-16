Ehemaliges Bandmitglied: Deichkind-Mitgründer Malte Pittner ist tot

Hamburg - Eines der Gründungsmitglieder von Deichkind, Malte Pittner, ist tot. Die Band bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass Pittner am 9. November gestorben ist. Pittner wurde laut der Presseagentur der Band 48 Jahre alt. Auf Instagram hatte Deichkind am Montag die Nachricht mit den Fans geteilt. "Unser ehemaliger Bandkollege Malte Pittner ist vor Kurzem nach langer Krankheit gestorben. Das hat uns ziemlich geschockt", heißt es in dem Post, zu dem die Band mehrere alte Bilder veröffentlichte.