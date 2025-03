London - Als gewiefter Geschäftsmann gilt US-Rocker Gene Simmons (75) schon lange. Nach dem Bühnenabschied seiner Band Kiss ("I Was Made For Loving You") hat sich der Sänger und Bassist für seine Solotournee ein Geschäftsmodell überlegt, das selbst bei langjährigen Fans für ungläubiges Kopfschütteln sorgt. Simmons lässt sich dafür bezahlen, dass man ihm bei den Konzertvorbereitungen helfen darf.