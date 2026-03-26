Ehemaliger Bundeskanzler: Vor der Premiere zum Italiener

Ganz entspannt führte der Weg von Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder am Donnerstagabend durch die Anton-Ulrich-Straße in Meiningen. Sichtlich gut aufgelegt genoss er den kleinen Spaziergang mit Ehefrau Soyeon und Freund Markus Lüpertz. Dieser bringt am Freitag „Rheingold“ im Staatstheater Meiningen zur Aufführung und bietet damit den Anlass für den erneuten Aufenthalt des Altbundeskanzlers in der Stadt. Doch am Tag zuvor ging es erst einmal zum Italiener, ins Restaurant „An der Kapelle“. Gemeinsames Abendessen.