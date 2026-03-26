Ehemaliger Bundeskanzler: Vor der Premiere zum Italiener

Während sein Freund Markus Lüpertz stets in einer Ferienwohnung gegenüber der Volkshochschule unterkommt, hat der Altbundeskanzler wenige Meter weiter im Hotel „Sächsischer Hof“ Quartier genommen. Dort, wohin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bereits 2023 seinen Amtssitz verlegt hatte. Die Innenstadt von Meiningen kann der Bundeskanzler a.D. in den nächsten Tagen somit noch gut erkunden – und der Weg zum Theater ist vom „Sächsischen Hof“ auch nicht weit. Gemeinsam mit etwa 750 anderen Besuchern wird das Ehepaar Schröder fern von Staatspolitik im Meininger Theater die Premiere von „Rheingold“ genießen. Eine Aufführung die keineswegs konventionell werden dürfte, ist der Regisseur kein Geringerer als Markus Lüpertz.