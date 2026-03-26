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Ehemaliger Bundeskanzler Vor der Premiere zum Italiener

Erik Hande

Bundeskanzler a.D. Gerhard Schröder schritt am Donnerstag gemütlich durch Meiningen. An seiner Seite Ehefrau Soyeon Schröder-Kim und Markus Lüpertz, der „Rheingold“ inszeniert.

Ehemaliger Bundeskanzler: Vor der Premiere zum Italiener
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Gemeinsam führte Markus Lüpertz, Soyeon Schröder-Kim und Gerhard Schröder, Bundeskanzler a.D., der Weg ins italienische Restaurant „An der Kapelle“. Foto: Erik Hande

Ganz entspannt führte der Weg von Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder am Donnerstagabend durch die Anton-Ulrich-Straße in Meiningen. Sichtlich gut aufgelegt genoss er den kleinen Spaziergang mit Ehefrau Soyeon und Freund Markus Lüpertz. Dieser bringt am Freitag „Rheingold“ im Staatstheater Meiningen zur Aufführung und bietet damit den Anlass für den erneuten Aufenthalt des Altbundeskanzlers in der Stadt. Doch am Tag zuvor ging es erst einmal zum Italiener, ins Restaurant „An der Kapelle“. Gemeinsames Abendessen.

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Foto: Erik Hande

Zusammen mit seiner Frau wird Gerhard Schröder am Freitag der Premiere von „Rheingold“ beiwohnen. Die Vorstellung ist übrigens ausverkauft, das bundesweite Interesse groß. Zumal am Samstag noch ein weiterer Höhepunkt ansteht: Die Enthüllung der Herzog-Georg-Skulptur.

Denkmal für den Herzog

Dem einstigen Theaterherzog Georg II., der das Meininger Theater errichten ließ, selbst als Regisseur künstlerisch tätig war und das Schauspiel revolutionierte, wurde vor 200 Jahren in Meiningen geboren. Nun ehrt die Stadt den 1914 verstorbenen Herzog mit einem Denkmal vor Schloss Elisabethenburg. Dessen Enthüllung wird Altbundeskanzler Gerhard ebenfalls beiwohnen.

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Während sein Freund Markus Lüpertz stets in einer Ferienwohnung gegenüber der Volkshochschule unterkommt, hat der Altbundeskanzler wenige Meter weiter im Hotel „Sächsischer Hof“ Quartier genommen. Dort, wohin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bereits 2023 seinen Amtssitz verlegt hatte. Die Innenstadt von Meiningen kann der Bundeskanzler a.D. in den nächsten Tagen somit noch gut erkunden – und der Weg zum Theater ist vom „Sächsischen Hof“ auch nicht weit. Gemeinsam mit etwa 750 anderen Besuchern wird das Ehepaar Schröder fern von Staatspolitik im Meininger Theater die Premiere von „Rheingold“ genießen. Eine Aufführung die keineswegs konventionell werden dürfte, ist der Regisseur kein Geringerer als Markus Lüpertz.