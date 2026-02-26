Biathlon-Olympiasieger Michael Rösch hat erstmals über seine Depressionen gesprochen. „Der Olympiasieg war öffentlich. Der schwerste Kampf fand im Stillen statt. Mental war ich zeitweise tot“, sagte der 42-Jährige. Nachdem er im Februar 2006 mit der Staffel in Turin Olympiasieger wurde, galt er als neues Gesicht des deutschen Biathlons. Zwar holte Rösch bis 2009 dreimal WM-Bronze mit der Staffel, zwei Weltcupsiege und weitere Podestplätze. Sportlich konnte er die hohen Erwartungen aber nicht erfüllen. Dazu kamen finanzielle Probleme.