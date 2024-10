Ehemaliger Biathlon-Champion: Paris 2030: Fourcade will magische Spiele

In diesem Sommer war er bereits stark in die olympischen Sommerspiele in Paris involviert, jetzt möchte Martin Fourcade bei den Winterspielen 2023 sogar Chef des Organisationskomitees werden. Dies kündigte der fünfmalige Biathlon-Olympiasieger in einem Interview mit der französischen Sportzeitung „L’Equipe“ an. „Wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass ich es besser machen kann, würde ich mich nicht engagieren“, sagte Fourcade. Die Spiele 2030 finden in den Regionen Provence-Alpes-Cote d’Azur mit dem Zentrum Nizza und Auvergne-Rhone-Alpes statt.