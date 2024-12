Nowitzki, der 2011 NBA-Meister wurde und insgesamt 21 Spielzeiten für die Dallas Mavericks spielte, trat im April 2019 als aktiver Basketballer ab. Seither ging der Deutsche vielen kleineren Tätigkeiten nach. So wurde Nowitzki beispielsweise zum Botschafter des Weltverbandes Fiba. In dieser Funktion war der frühere Nationalspieler auch bei mehreren großen Turnieren wie der EM 2022 in Deutschland, der WM 2023 in Asien oder den Olympischen Spielen in Paris 2024 präsent.