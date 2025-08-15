Ehemaligentag am Rhön-Gymnasium: Klassentreffen und Zukunftsblick

Ehemalige kehren zurück – das Rhön-Gymnasium Kaltensundheim lädt am 13. September zum Tag der Ehemaligen ein. Hier gibt es Tipps fürs Leben nach dem Abi.
Wenn am Samstag, 13. September, um 10 Uhr die Türen des Rhön-Gymnasiums Kaltensundheim aufgehen, wird es nicht nur für die aktuellen Schüler spannend. Seit 2012 treffen sich einmal im Jahr die Absolventen der Schule mit den heutigen Jugendlichen zu einem ganz besonderen Austausch: dem Tag der Ehemaligen.
Was damals als kleine Idee begann, hat sich in den vergangenen dreizehn Jahren zu einer festen Tradition entwickelt. Ziel war es von Anfang an, den oberen Klassen – aktuell den Jahrgängen 10 bis 12 – einen direkten, persönlichen Einblick in die vielfältigen Berufs- und Bildungswege nach dem Abitur zu geben. Statt trockener Berufsberatung aus dem Lehrbuch gibt es beim Tag der Ehemaligen Erfahrungen aus erster Hand, Geschichten, die nicht geschönt sind, und Ratschläge, die man sonst nur von Freunden bekommt.
Und genau das macht die Veranstaltung so besonders: Alle sind per Du. Die Hemmschwelle, Fragen zu stellen, ist niedrig, weil die Ehemaligen selbst einmal an denselben Tischen gesessen haben und die Situation bestens kennen. Ob es um den richtigen Studiengang, die Wahl einer Ausbildung oder den Einstieg in den Beruf geht – die Gespräche sind authentisch, praxisnah und ehrlich.
Nähe und Authentizität als Schlüssel
Gerade in einer Zeit, in der die Auswahl an Studiengängen, Ausbildungen und Karrierewegen größer ist als je zuvor, ist der persönliche Kontakt zu Menschen, die diesen Weg bereits gegangen sind, unbezahlbar. Die Schülerinnen und Schüler des Rhöngymnasiums profitieren davon, dass sie direkt mit Ehemaligen sprechen können, die ihre Erfahrungen teilen – auch die schwierigen Momente.
Dabei wird deutlich: Es gibt nicht den einen „richtigen“ Weg. Manche starten direkt ins Studium, andere beginnen mit einer Ausbildung, einige gehen ins Ausland oder engagieren sich im Freiwilligendienst. Die Vielfalt der Lebensläufe ist groß – und genau das macht die Veranstaltung so wertvoll für die Jugendlichen, die gerade am Anfang ihrer eigenen Entscheidungsfindung stehen.
Auch Eltern sind herzlich willkommen
Nicht nur für die Schüler ist der Tag der Ehemaligen ein Gewinn. Auch Eltern sind herzlich eingeladen, sich an diesem Vormittag zu informieren. Sie können die Vorträge und Gesprächsrunden besuchen, sich mit Ehemaligen austauschen und wertvolle Einblicke in aktuelle Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten gewinnen. Gerade für Eltern, die ihre Kinder in einer oft unübersichtlichen Berufs- und Studienlandschaft unterstützen möchten, ist der Tag eine hervorragende Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und Fragen zu stellen.
Berufs- und Ausbildungsmesse
Ein zentraler Bestandteil des Tages ist die Berufs- und Ausbildungsmesse, die parallel zu den Gesprächsrunden mit den Ehemaligen stattfindet. In diesem Jahr dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf folgende Partner freuen: Hochschule Schmalkalden, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Ernst-Abbe-Hochschule Jena, VR Bank Fulda, Spedition Hans Geis, Z-Bau Empfertshausen.
Sie präsentieren ihre Ausbildungs- und Studienangebote, informieren über Bewerbungsverfahren und geben wertvolle Tipps für den Start ins Berufsleben. Die Messe bietet außerdem die Möglichkeit, direkt mit Verantwortlichen aus Unternehmen und Hochschulen ins Gespräch zu kommen – ein direkter Draht, der später bei Bewerbungen von Vorteil sein kann.
Ehemalige – das Herzstück des Tages
Trotz des interessanten Messeangebots sind und bleiben die Ehemaligen selbst das Herzstück der Veranstaltung. Sie berichten nicht nur von ihrem beruflichen Werdegang, sondern auch von Umwegen, neuen Chancen und manchmal ganz anderen Entwicklungen, als sie selbst nach dem Abitur erwartet hätten. Für die Jugendlichen ist es besonders motivierend zu sehen, dass auch Unsicherheiten, Planänderungen oder Zwischenstopps ganz normale Bestandteile einer Karriere sein können und dass man aus jedem Abschnitt lernen kann.
Platz für mehr
Für den diesjährigen Tag haben sich bereits viele Ehemalige angemeldet, die in den unterschiedlichsten Branchen tätig sind. Besonders freuen sich die Organisatoren um der Kaltensundheimer Daniel Möllerhenn und der Dermbacher Marcus Rothhaupt, „dass auch wieder viele der jüngeren Jahrgänge vertreten sein werden, die einen frischen Blick auf Studium, Ausbildung oder den Berufseinstieg mitbringen.“ Trotzdem gelte: „Wir freuen uns über weitere Teilnehmer aus allen Berufsfeldern und Altersklassen. Insbesondere suchen wir noch Ehemalige aus den Bereichen Pharmazie, Architektur, Jura, Psychologie, Medizin, Naturwissenschaften sowie Gesellschafts- und Sozialwissenschaften. Darüber hinaus sei man besonders an den Erfahrungen der Abiturjahrgänge 2020 und später interessiert. Gerade diese jüngeren Alumni können den aktuellen Schülern wichtige Tipps zum direkten Übergang von der Schule in Studium oder Ausbildung geben.
Wie kann man mitmachen?
Wer als Ehemalige oder Ehemaliger teilnehmen möchte, kann sich unkompliziert per E-Mail beim Organisationsteam anmelden: Marcus Rothhaupt – marcus@alumni.rhoengym.de; Daniel Möllerhenn – daniel@alumni.rhoengym.de
Ob mit einem kurzen Erfahrungsbericht, einem Vortrag oder einfach in lockeren Gesprächsrunden – jede Form der Beteiligung ist willkommen. Ein Vormittag mit Klassentreffen-Flair und Zukunftsblick.
Der Tag der Ehemaligen ist mehr als eine Informationsveranstaltung. Er ist Treffpunkt, Netzwerk und Inspirationsquelle. Für viele Ehemalige ist es auch eine willkommene Gelegenheit, ehemalige Mitschüler wiederzusehen und gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen – während man gleichzeitig den Blick nach vorne richtet.
Das „Klassentreffen-Flair“ sorgt für eine entspannte Atmosphäre, in der man sich offen austauschen kann. Die Mischung aus persönlichen Geschichten, fachlichen Einblicken und direktem Draht zu Hochschulen und Unternehmen macht den Tag zu einem besonderen Erlebnis für alle Beteiligten. Fazit: Ein Heimspiel mit Mehrwert. Ob man gerade selbst vor der Entscheidung steht, wie es nach dem Abitur weitergehen soll, ob man als Elternteil Orientierung sucht oder ob man als Ehemaliger seine Erfahrungen weitergeben möchte – der Tag der Ehemaligen am Rhön-Gymnasium Kaltensundheim bietet allen Beteiligten einen echten Mehrwert. Seitens der Lehrerschaft organisieren Dennis König und Sebastian Genßler – ebenfalls Absolventen des Thüringischen Rhön-Gymnasiums – den Tag mit, der unterstützt wird auch von Schulleiter Mike Noack. Viele Lehrerinnen und Lehrer tragen ebenfalls zum Gelingen des Ehemaligen-Tages bei.
Am 13. September 2025 von 10 bis ca. 13 Uhr heißt es also: Vorbeikommen, zuhören, fragen, ins Gespräch kommen – und vielleicht sogar den Grundstein für den nächsten großen Karriereschritt legen.