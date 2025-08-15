Ehemaligentag am Rhön-Gymnasium: Klassentreffen und Zukunftsblick

Wie kann man mitmachen?

Wer als Ehemalige oder Ehemaliger teilnehmen möchte, kann sich unkompliziert per E-Mail beim Organisationsteam anmelden: Marcus Rothhaupt – marcus@alumni.rhoengym.de; Daniel Möllerhenn – daniel@alumni.rhoengym.de

Ob mit einem kurzen Erfahrungsbericht, einem Vortrag oder einfach in lockeren Gesprächsrunden – jede Form der Beteiligung ist willkommen. Ein Vormittag mit Klassentreffen-Flair und Zukunftsblick.

Tipps für die zeit nach dem Abi gibt es auf vielerlei Weise – auch durch Vorträge. Foto: privat

Der Tag der Ehemaligen ist mehr als eine Informationsveranstaltung. Er ist Treffpunkt, Netzwerk und Inspirationsquelle. Für viele Ehemalige ist es auch eine willkommene Gelegenheit, ehemalige Mitschüler wiederzusehen und gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen – während man gleichzeitig den Blick nach vorne richtet.

Das „Klassentreffen-Flair“ sorgt für eine entspannte Atmosphäre, in der man sich offen austauschen kann. Die Mischung aus persönlichen Geschichten, fachlichen Einblicken und direktem Draht zu Hochschulen und Unternehmen macht den Tag zu einem besonderen Erlebnis für alle Beteiligten. Fazit: Ein Heimspiel mit Mehrwert. Ob man gerade selbst vor der Entscheidung steht, wie es nach dem Abitur weitergehen soll, ob man als Elternteil Orientierung sucht oder ob man als Ehemaliger seine Erfahrungen weitergeben möchte – der Tag der Ehemaligen am Rhön-Gymnasium Kaltensundheim bietet allen Beteiligten einen echten Mehrwert. Seitens der Lehrerschaft organisieren Dennis König und Sebastian Genßler – ebenfalls Absolventen des Thüringischen Rhön-Gymnasiums – den Tag mit, der unterstützt wird auch von Schulleiter Mike Noack. Viele Lehrerinnen und Lehrer tragen ebenfalls zum Gelingen des Ehemaligen-Tages bei.

Am 13. September 2025 von 10 bis ca. 13 Uhr heißt es also: Vorbeikommen, zuhören, fragen, ins Gespräch kommen – und vielleicht sogar den Grundstein für den nächsten großen Karriereschritt legen.