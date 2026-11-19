Die Waldmarie im Panorama-Hotel in Oberhof hatte Kultstatus. In die Diskothek, die 1994 als Theken-Musik-Kneipe im Erdgeschoss des Hotels eröffnet wurde, kamen sowohl Einheimische wie Gäste der Rennsteigstadt zum Tanzen. Die Disko war ein Treffpunkt für Junge und Junggebliebene im Ort, auch etliche Feiern nach Sportgroßveranstaltungen wie Weltcups im Biathlon und Rennrodeln fanden darin statt. Doch vor zehn Jahren schloss die Waldmarie ihre Pforten. Es gab im Laufe der Zeit Überlegungen, die Disko wiederzubeleben. Dabei blieb es allerdings. Für die Öffentlichkeit öffneten sich die Türen des Tanzschuppens nicht wieder. Nun aber ist geplant, die Waldmarie zu einem Restaurant oder Veranstaltungsraum umzubauen.