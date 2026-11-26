﻿Die ehemalige Kammgarnspinnerei in Schweina hat eine neue Eigentümerin: die Stadt Bad Liebenstein. Bei der Zwangsversteigerung, die bereits am 29. Oktober am Amtsgericht Eisenach stattfand, erhielt die Kommune für 62.000 Euro den Zuschlag. Damit ist ein erster Schritt zur Beseitigung eines städtebaulichen Missstands getan, der den Ortsteil seit Jahrzehnten beschäftigt. Bis sich auf dem Gelände tatsächlich etwas grundlegend verändert, dürften allerdings noch Jahre vergehen.