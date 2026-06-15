Seit etwa 7.15 Uhr am Morgen ist zwischen Ilmenau und Manebach kein Durchkommen mehr. Grund dafür ist ein abgebrochener Baum. Laut Feuerwehr ist ein junger Mann mit seinem Moped gegen den abgebrochenen Teil der Krone gefahren, als dieser gerade heruntergestürzt war. Er wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr ist vor Ort gewesen, aktuell beräumen Straßenbauamt und Stadtforst die Straße. Nach ersten Informationen soll die L3004 noch mindestens bis 11 Uhr gesperrt sein. Autofahrer kommen aus Richtung Ilmenau bis zum Waldschlösschen; aus Richtung Manebach ist am Ortsausgang Schluss. Eine Umleitung ist über Dreiherrenstein möglich.