New York - Die frühere Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wird künftig neben ihrer Tätigkeit an der New Yorker Columbia-Universität auch freiberuflich als Beraterin arbeiten. Sie werde für FGS Global "freiberuflich für einzelne Projekte oder Unternehmen ihre geostrategische Expertise einbringen", sagte ein Sprecher der Beratungsfirma in Deutschland. Zuvor hatte unter anderem das "Handelsblatt" berichtet.