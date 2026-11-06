Ehe und Partnerschaft Wie es um die Liebe im Alter steht - das weiß die Forschung

Noch viel Forschungsbedarf

Wie verändert sich eine Beziehung, wenn ein Partner im Alter pflegebedürftig wird? "Was wir wissen, ist, dass die Pflege des Partners sehr stark in das persönliche Wohlbefinden eingreift und wir wissen auch, dass das Wohlbefinden des Partners eng zusammenhängt mit dem eigenen Wohlbefinden", sagt Wünsche, die gerade an einem Fachaufsatz zu dem Thema arbeitet. Wie stark die Pflegebedürftigkeit des Partners die Beziehung belaste, sei noch wenig untersucht.

Großen Forschungsbedarf gibt es aus Sicht der Wissenschaftlerin auch bei Menschen im sehr hohen Alter. "Liebe, Partnerschaft, Sexualität - da wissen wir in jeder Hinsicht zu wenig", sagt Wünsche. Das Problem sei, betagte Menschen für Studien zu erreichen - vor allem, wenn sie gesundheitlich schon beeinträchtigt sind oder im Pflegeheim leben. "Und bei der Generation gibt es auch eine andere Bereitschaft, über solche Themen zu sprechen. Da braucht es viel Fingerspitzengefühl."