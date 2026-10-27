EHC Red Bull München: Eishockey-Nationaltorhüter Niederberger fällt monatelang aus

München - Der EHC Red Bull München und die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft müssen vorerst auf Torhüter Mathias Niederberger verzichten. Der Goalie erlitt im DEL-Spiel gegen die Iserlohn Roosters (3:2) eine Unterkörperverletzung und fällt nach Vereinsangaben "voraussichtlich bis zum Jahresende" aus. Welche Verletzung der 33-Jährige genau davontrug, das wurde - wie im Eishockey üblich - nicht genau bekanntgegeben.