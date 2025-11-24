Das Grundgefühl ist schon gesetzt, bevor der Genosse Egon Krenz den Saal betritt. „Seid bereit“, ruft Moderator Klaus Härtl in die Runde, als er schon ein paar Anekdoten über Täve Schur, Jens Weißflog und Waldemar Cierpinsky erzählt und Erich Honecker, „den sie durchs Land gejagt haben“, bedauert hat. Die Antwort kommt zahlreichen der hundert Gäste so umstandslos über die Lippen wie das „Bau auf, bau auf“ – und das „Unsere Heimat“-Pionierlied, mit dem sie sich warmsingen, wo sie sich wohlfühlen. „Wir wissen, dass nicht alles schön war, aber es war mehr Gefühl“, sagt Härtl, und der nun hineinschreitende letzte DDR-Staatsratsvorsitzende von der SED, der Jahrzehnte lang die FDJ führte, schließt nahtlos an: „Wenn ich mich so umsehe, da kann ich zur Begrüßung nur sagen: Freundschaft!“