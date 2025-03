Es war ein ungewöhnlicher Anblick, der den Beamten der Polizeiinspektion Sonneberg am Sonntag, 23. Februar, gegen 18.50 Uhr bei ihrer Streifenfahrt in Effelder auf der Sonneberger Straße begegnete: Ein weißer Kurzohrhase saß mitten auf der Fahrbahn und schien sich in aller Ruhe der Welt zu widmen. Der Verkehr stockte kurz, als die Polizisten das Tier entdeckten.