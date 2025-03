Nun ist es offiziell. Der Kindergarten „Regenbogen“ in Effelder ist bewegungsfreundlich. Am Freitag, 7. März 2025 verliehen Anette Weidensee, Referentin für Kinder-und Jugendsport der Thüringer Sportjugend, Christoph Zeh, 2. Vorsitzender der Kreissportjugend Sonneberg das Siegel. Eine Tafel „Bewegungsfreundlicher Kindergarten“ ziert nun bald den Eingangsbereich der AWO-Einrichtung in Effelder. Die Unfallkasse Thüringen fördert diesen Wettbewerb. Das Siegel haben zwölf Kindergärten in Thüringen allein im Jahr 2025 erreicht.