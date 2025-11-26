Bürgermeister und deren Vertreter, Wehrführer sowie Mitglieder des Kreisfeuerwehrverbands und der Kreisbrandinspektion – all jene folgten am vergangenen Donnerstagabend der Einladung des Landkreises Sonneberg zur großen Dankesveranstaltung im Frankenblick-Ortsteil Effelder. Ab 18 Uhr kamen sie im dortigen Schlosssaal zusammen, und zwar allesamt für eine Sache: Um sowohl Mitglieder der Feuerwehren als auch der Kreisbrandinspektion und des Deutschen Roten Kreuzes für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement zu würdigen und auszuzeichnen.