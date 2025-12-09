Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr wurde in der Sonneberger Straße in Effelder ein Brand gemeldet. Sofort rückten die Feuerwehren aus Frankenblick und Schalkau zur Einsatzstelle aus. Durch ihr rasches Eingreifen konnte Schlimmeres verhindert werden.
Ein brennender Adventskranz hat in Effelder (Landkreis Sonneberg) einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.
