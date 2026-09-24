Edmund Stoiber hat Geburtstag 85. Geburtstag ohne große Feier

Stoiber der Familienmensch

In den vergangenen Jahren hat Stoiber aber ein Kunststück geschafft, welches vielen Politikern nicht gelingt - Glück und Zufriedenheit auch ohne politisches Spitzenamt verspüren. Als er zu seinem 80. Geburtstag in München bei einem Festempfang der CSU eine Rede hielt, kam er erst zum Ende auf die Politik und die kurz zuvor erlittene Pleite der Union bei der Bundestagswahl zu sprechen. Vielmehr nutzte er die Bühne für eine Liebeserklärung an seine Frau Karin, mit der er seit 1968 verheiratet ist. Getreu dem Motto "Man hat ja nur ein Leben".