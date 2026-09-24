Edmund Stoiber hat Geburtstag 85. Geburtstag ohne große Feier

Wolfratshausen - Wie gerne hätten sie in der CSU diesen Tag besonders gefeiert. Doch anders als in früheren Jahren fällt die große Feier zu Edmund Stoibers 85. Geburtstag (28. September) vorerst aus. Der Gesundheitszustand des früheren CSU-Chefs und bayerischen Ministerpräsidenten erlaube derzeit keine derartigen Veranstaltungen, heißt es sowohl aus der CSU als auch aus der Staatsregierung. Gleichwohl dürfte am Montag Stoibers Telefon kaum still stehen - denn nach wie vor genießt dieser weit über die Parteigrenzen hinweg große Anerkennung.