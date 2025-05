Selb (dpa/lby) - Ein Feuer in einem historischen Gebäude in Selb (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) hat einen Schaden von schätzungsweise rund 100.000 Euro verursacht. Der Brand sei nachts in dem verlassenen Gebäude namens "Edion" ausgebrochen, teilte ein Polizeisprecher mit. Es beherbergte einst unter anderem Wohnungen, Lokale und ein Kino.