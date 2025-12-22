Edelmetalle Was den Goldpreis 2025 beflügelt hat - und was daraus folgt

Unterscheidet sich Deutschland von anderen Ländern?

Die Affinität zu Gold sei in Deutschland immer schon hoch gewesen, sagt Tetzlaff. Verschiedene Wirtschaftskrisen hätten das befördert. "Deswegen ist Deutschland weltweit ein wichtiger Goldmarkt. Denn Gold gilt hierzulande bis heute als verlässlicher Sachwert, der unabhängig von Geldpolitik und Finanzsystem Vertrauen schafft." Ein Standortfaktor sei, dass Gold in der EU von der Mehrwertsteuer befreit sei: "Goldbarren und anerkannte Anlagemünzen können in Deutschland und der EU umsatzsteuerfrei erworben werden. Wenn ich Gold als Anlageprodukt ein Jahr halte, kann ich es steuerfrei verkaufen."

Nach einer Analyse des World Gold Councils aus 2024 ist Gold in Deutschland eine weit verbreitete Anlageform: 37 Prozent der hiesigen Anleger hätten schon einmal in Gold investiert oder es besessen, viele seien Stammkunden. Neben der Möglichkeit, Gold in kleinen Mengen zu erwerben, gehe es unter anderem um Schutz vor Inflation, höhere langfristige Renditen im Vergleich zu Bargeld auf dem Sparbuch sowie die Risikostreuung und Portfoliodiversifizierung.

Der Bundesverband deutscher Banken veröffentlichte Anfang des Jahres eine Umfrage, der zufolge Deutsche für 2025 vor allem sichere Geldanlagen bevorzugten. An erster Stelle standen Immobilien (47 Prozent), gefolgt von Tagesgeld (43 Prozent) und Gold (41 Prozent) - vor Aktien und Fonds. Gerade im Jahresvergleich waren die Zahlen interessant: Für das Vorjahr hatten nur 14 Prozent der Befragten Gold als bevorzugtes Anlageprodukt genannt.

Ist ein Ausblick auf 2026 möglich?

Die Branche erwartet laut Tetzlaff stabile bis steigende Preise. "Für 2026 spricht vieles für einen weiterhin festen Goldpreis: Sinkende Zinserwartungen, anhaltende geopolitische Unsicherheiten und die starke Nachfrage der Zentralbanken bilden ein robustes Fundament, auch wenn zwischenzeitliche Schwankungen nicht auszuschließen sind", sagt der Fachmann. Die Nachfrage der Zentralbanken dürfte robust bleiben. Und geo- oder handelspolitische Unsicherheiten etwa in der Zollpolitik seien ebenfalls wahrscheinlich. "Wenn die eskalieren, kann der Goldpreis überproportional reagieren."

Der World Gold Council äußert sich in einem Ausblick ähnlich: Verlangsamte sich das Wachstum oder gäbe es gar einen stärkeren Abschwung, seien moderate bis starke Gewinne möglich. "Umgekehrt würde ein Erfolg der von der Trump-Administration eingeleiteten Politik das Wirtschaftswachstum beschleunigen und geopolitische Risiken reduzieren, was zu höheren Zinsen und einem stärkeren US-Dollar führen und den Goldpreis drücken würde."