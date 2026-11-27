Wie werden sich die Leitzinsen entwickeln?

Für die weitere Entwicklung am Goldmarkt sind die künftigen Zinsentscheidungen der großen Notenbanken maßgeblich. Neben der Europäischen Zentralbank (EZB) haben die Investoren vorwiegend die Geldpolitik der US-Notenbank im Blick. Trotz einer vergleichsweise hohen Inflation hatte die Fed die Zinsen in den vergangenen Monaten kaum angehoben und seit Sommer stabil gehalten. Bei der nächsten Zinssitzung im Dezember wird an den Finanzmärkten aber fest mit einer Zinserhöhung gerechnet. Dies gilt am Goldmarkt bereits als eingepreist. Sollten die US-Notenbanker im Kampf gegen die hohe Inflation aber weitere Zinserhöhungen im kommenden Jahr in Aussicht stellen, würde dies die Nachfrage nach Gold weiter bremsen.