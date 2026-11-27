Frankfurt - Der Glanzpunkt wurde direkt zum Jahresauftakt 2026 gesetzt: Im Januar war der Goldpreis nach drei Jahren im Höhenflug auf ein Rekordhoch bei knapp 5.600 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm) gestiegen. Was dann folgte, beschreibt Rohstoffanalyst Carsten Fritsch von der Commerzbank als "sehr turbulentes Jahr" für den Goldpreis. Mehrfach kam es zu Kurseinbrüchen. Vor allem im November ging es kräftig nach unten. Seit dem Rekordhoch hat Gold mittlerweile rund ein Drittel seines Werts verloren.