Wer in diesen Tagen durch Heldburg fährt, reibt sich unwillkürlich die Augen: Ein nagelneuer Parkplatz, frische Werbeschilder, ein moderner Eingangsbereich – eigentlich wirkt alles bereit für den großen Ansturm. Doch noch ist scheinbare Ruhe: Nur hinter den Türen herrscht geschäftiges Gewusel. Es wird geschraubt, dekoriert, eingeräumt, diskutiert. Die letzten Handgriffe laufen auf Hochtouren, denn am 7. Mai um 7 Uhr ist es soweit – der neue Edeka-Markt öffnet seine Türen.