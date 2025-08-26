Erfurt (dpa/th) - Mit Entwurmungsmittel gestrecktes Kokain oder überdosierte Ecstasy-Tabletten: Um Drogennotfällen in der Party-Szene vorzubeugen, bietet die Suchthilfe in Thüringen seit einigen Jahren sogenanntes Drug-Checking mobil vor Ort auf Festivals und Raves an. Die Untersuchungen in dem mobilen Labor können tatsächlich helfen, die Gefahren des Konsums zu mindern. Das ist ein Ergebnis der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts. Am Dienstag wurde der Abschlussbericht in Erfurt vorgestellt.