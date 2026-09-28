ECDC-Wochenbericht Fast 1.600 West-Nil-Fälle in Europa registriert

Solna/Schweden - Seit dem Frühjahr sind in Europa deutlich mehr als 1.500 West-Nil-Fälle registriert worden, bei denen die Menschen sich im eigenen Land angesteckt haben - also nicht auf Auslandsreisen. Mit rund 696 der insgesamt 1.569 Fälle ist Italien am stärksten betroffen, wie das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) mit Stand 23. September mitteilte. Dahinter folgen Griechenland mit 355 Fällen, Spanien (125 Fälle), Frankreich (102), Rumänien (91), Nordmazedonien (69) und Serbien (46). Auffällig ist eine Häufung von 28 Fällen in den Niederlanden.