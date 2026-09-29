Ebola im Kongo Mehr als 8.000 Ebola-Fälle im Kongo - bald 4.000 Tote

In Nord-Kivu kam es nach UN-Angaben in den vergangenen Wochen wieder verstärkt zu Kämpfen und der Flucht und Vertreibung tausender Menschen. In der Region gibt es etwa 100 bewaffnete Gruppen. Die Unsicherheit in der Region führt nach Angaben von Africa CDC auch dazu, dass Menschen erst spät Gesundheitszentren aufsuchen, da sie den gefährlichen Weg dorthin scheuen. Ebola-Fälle werden daher oft erst relativ spät behandelt, was schwerere Krankheitsverläufe und eine höhere Sterblichkeit begünstigt.