Ebola im Kongo Mehr als 8.000 Ebola-Fälle im Kongo - bald 4.000 Tote

Kinshasa - In der Demokratischen Republik Kongo sind seit Mitte Mai bereits mehr als 8.000 Ebola-Fälle bestätigt worden. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden des zentralafrikanischen Landes wurden bis zum 26. September 8.067 Fälle der hochansteckenden Krankheit im Labor bestätigt. In 3.901 Fällen verlief die Krankheit tödlich, 2.070 Patientinnen und Patienten gelten als genesen. Aktuell sind demnach 773 Menschen in Isolation oder Behandlung. Betroffen seien sieben Provinzen des zweitgrößten afrikanischen Landes.