Ebola-Ausbruch: Fast 300 Ebola-Tote im Kongo - mehr Behandlungszentren nötig

Bunia/Addis-Abeba - Die afrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC rechnet damit, dass die Zahl der Ebola-Toten in der Demokratischen Republik Kongo in wenigen Tagen mehr als 300 beträgt. Aktuell sind in dem zentralafrikanischen Land 1.118 Ebola-Fälle bestätigt, sagte CDC-Generaldirektor Jean Kaseya in seiner wöchentlichen Pressekonferenz. Unter diesen Fällen sind 291 Menschen, die an der hochgefährlichen Krankheit starben. Obwohl der Gipfel des Ausbruchs noch nicht erreicht sei, seien bereits 95 Prozent der Bettenkapazitäten ausgeschöpft. "Wir müssen Behandlungszentren bauen und Bettenkapazitäten erhöhen", betonte Kaseya.