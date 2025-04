Von Ende des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts pilgerten Badefreunde gern an das idyllische Fleckchen Ebertshäuser Teiche. Denn der dritte war als naturnahes Schwimmbad ausgebaut. Das Interesse ging verloren, als ringsum in den Orten Freibäder entstanden. Das Bad verfiel und blieb künftig Fischen vorbehalten. Quellen in den unter Naturschutz stehenden Feuchtwiesen oberhalb der Teiche versorgen die Gewässer noch immer mit Wasser, die in den vergangenen Jahren immer mehr zuwucherten, verwilderten und teilweise trocken fielen. Wer die Lage der Ebertshäuser Teiche nicht kannte, hatte Mühe, sie zu entdecken.