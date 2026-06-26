Hessisch Lichtenau (dpa/lhe) - Eine Mutter und ihr kleiner Sohn sind in Hessisch Lichtenau von einem E-Roller gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Die 31-Jährige und das fünfjährige Kind seien mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Sie waren am Donnerstagnachmittag gestürzt, als die Frau im Stadtteil Fürstenhagen von der Straße auf den Gehweg fahren wollte. E-Roller dürfen nur alleine genutzt werden.