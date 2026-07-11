E-Scooter: Mehrere Verletzte in Frankfurt nach E-Scooter-Unfällen

Ebenfalls schwere Verletzungen zog sich ein 38-Jähriger zu, der mit einem E-Scooter in Frankfurt-Ostend auf einem Gehweg stürzte. Er habe die Kontrolle über das Gefährt verloren, teilte die Polizei mit. Wie lange der Mann dort lag, sei unklar. Ein Zeuge habe in der Nacht zum Samstag die Polizei alarmiert.