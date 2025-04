Seit wenigen Tagen hängt an der Eingangstür zum Fotoatelier Steiner in Neuhaus am Rennweg ein Zettel. Darauf steht in Großbuchstaben „Schließung meines Fotoateliers“ gefolgt von ein paar Worten, die Inhaberin Ines Steiner an ihre Kunden richtet. Sie bedankt sich für deren Vertrauen und Treue, wünscht ihnen alles Gute für die Zukunft und informiert darüber, dass der 17. Juni ihr letzter Geschäftstag sein wird.