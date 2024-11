E-Paper-Schulung: Kein Kinderspiel, aber auch kein Hexenwerk

Erfahren hat dies beispielsweise das Ehepaar Anneliese und Klaus Römhild aus Schmalkalden, welches am gestrigen Mittwoch eine von insgesamt zwei Schulungen besucht hat. Und zwar in den Räumlichkeiten von Meininger Tageblatt in der Neu-Ulmer Straße 8a statt. In die Kunst- und Kulturstadt sind sie extra deswegen gefahren, weil sie in Schmalkalden zu den angebotenen Schulungsterminen keinen Platz mehr bekamen. Ihr Anliegen aber war dem der vielen anderen Teilnehmer sehr ähnlich. Sie wollten erfahren, wie sie mit dem Tablet schnell und problemlos zu ihrer Zeitung finden, sie aufschlagen und darin blättern können und welche Unterhaltungsmöglichkeiten sie noch so alles bietet. Klaus Römhild hatte von seinem Nachbarn noch einen Auftrag zu erledigen: „Den interessiert, wie man sich das Kreuzworträtsel runterladen kann.“