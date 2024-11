E-Paper-Schulung Haben Sie heute schon gewischt?

Die 57-Jährige Claudia Lückert versucht gerade auf ihrem Laptop die Insuedthueringen-App zu installieren. Voraussetzung dafür ist, mit einer E-Mail-Adresse als Abonnent registriert zu sein. Mit einem Link als Bestätigung dessen sollte die Anmeldung funktionieren. Bei der Rhönerin klappt es zunächst nicht. Elvira Fischer, Leiterin des Seniorenbüros Wartburgkreis, und Silvia Bergner stehen ihr zur Seite. Doch nicht alle technischen Finessen sind an diesem Tag im Mehrgenerationenhaus zu lösen. Auch kein Problem. Dann hilft der Kontakt zur Geschäftsstelle in Suhl (Tel. 03681/792424) oder zum Aboservice (Tel. 03681/8879996, E-Mail aboservice@freies-wort.de). Die Erfahrung zeigt, trotz großen Zuspruchs reagieren die Kollegen schnell auf die Anliegen unserer Leser. Hans-Jürgen Eisenhuth wird wohl diesen Service auch in Anspruch nehmen. Der Barchfelder will sich, wie er sagt, ein Tablet, also einen kleinen, leichten Computer mit Bildschirm, der auf Berührung reagiert, anschaffen. Unter anderem, weil ab 6. Januar jeweils montags eine reine digitale Ausgabe von Freies Wort und Südthüringer Zeitung erscheinen wird. Das zehn Euro pro Monat günstigere E-Paper-Abo scheint dann für Hans-Jürgen Eisenhuth genau das Richtige zu sein. Roland Kister aus Barchfeld wartet noch auf die Freischaltung seiner E-Mail-Adresse. Auch in seinem Fall bedarf es weiterer technischer Unterstützung.